〈貴金屬盤後〉美PPI意外頑強 金價漲至逾1周新高 周線收紅

黃金期貨周五 (9 日) 漲至逾一周以來新高，主因美國同日公布的 11 月生產者物價指數 (PPI) 增幅略超越市場預期，強化聯準會 (Fed) 繼續升息可能性，本周周線也收高。

2 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 9.20 美元或 0.5%，報每盎司 1810.70 美元，是 12 月 1 日以來最高，但低於盤中稍早最高的 1819 美元。

黃金期貨本周小漲近 0.1%。

美國 11 月 PPI 月增 0.3%、年增 7.4%，都高於市場預估的 0.2%、7.2%，讓期待延續 10 月放緩走勢的投資人感到意外，讓金價無法守住盤中高點。

Bleakly 金融集團投資長 Peter Boockvar 說：「我很訝異這麼多人以為我們可以很快回到疫情前的通膨環境，我不這麼認為，聽過企業的說法後更強化我的看法。」

美國同日還是公布 12 月密大消費者信心初值報 59.1，超越經濟學家預估的 56.5，不過消費者對未來一年的通膨預期降為 4.6%，是 2021 年 9 月以來最低。

市場焦點擺在下周的 Fed 決策會議，市場普遍預期升幅將從之前的 3 碼縮減為 2 碼 (50 個基點)。

凱投宏觀首席大宗商品經濟學家 Caroline Bain 說：「我們認為美國的通膨將在未來幾個月大幅盎緩，Fed 則將在 2023 年的下半年開始放寬貨幣政策，這將刺激金價上漲。」

黃金本周一曾大跌，之後展開一連串漲勢。Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 認為，長遠來看，黃金有反彈的空間，而且在季節性趨勢的助攻下，金價漲勢可能延續到新年。

Comex 金屬商品交易