盤中速報 - 鈞寶(6155)急拉2.44%報25.0元，成交297張

鈞寶(6155-TW)近5分K漲速2.44%，09日11:28報25.0元，成交297張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈞寶(6155-TW)近5日股價上漲0.21%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌2.51%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-124 張
- 外資買賣超：-122 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：+313 張
- 融券增減：+30 張
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AI優化後報酬率
+23.19%
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原投組報酬率
+16.87%
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投組標的成分
40%
3289
20%
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20%
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