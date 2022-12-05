盤中速報 - 鈞寶(6155)急跌-2.37%報25.0元，成交171張

鈞寶(6155-TW)近5分K跌速2.37%，05日09:03報25.0元，成交171張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈞寶(6155-TW)近5日股價上漲13.42%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.66%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-36 張
- 外資買賣超：-35 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+310 張
- 融券增減：+120 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
1513
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