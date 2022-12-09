盤中速報 - 東捷(8064)股價大漲至17.7元，漲幅達7.27%

東捷(8064-TW)09日09:15股價上漲1.2元，報17.7元，漲幅7.27%，成交408張。
東捷(8064-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。
近5日股價下跌1.79%，櫃買指數下跌1.3%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9 張
- 外資買賣超：-8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-17 張
- 融券增減：+1 張
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