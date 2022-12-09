盤中速報 - 聯合再生(3576)急拉2.06%報22.3元，成交9,541張

聯合再生(3576-TW)近5分K漲速2.06%，09日09:06報22.3元，成交9,541張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯合再生(3576-TW)近5日股價下跌1.87%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌2.35%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-7,322 張
  • 外資買賣超：-6,099 張
  • 投信買賣超：-1,500 張
  • 自營商買賣超：+277 張
  • 融資增減：+2,230 張
  • 融券增減：+37 張

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