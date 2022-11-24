空頭籠罩台股 全體券商10月轉虧淨損8.76億元

台股 10 月月線收黑，拖累券商三大核心業務獲利同步衰退，統計 10 月全體券商獲利由盈轉虧，單月稅後淨損 8.76 億元；累計前 10 月券商稅後純益 292.56 億元，年減幅也有 6 成以上。

台股 10 月持續震盪走跌，大盤量縮下跌指數單月下跌 474.83 點，成交量也較上月減少 8.09%，總成交值約 3.861 兆元，券商手續費收入縮水，經紀業務單月稅後純益 24.21 億元，較前月衰退 23.22%。

大盤量縮價跌也連帶影響自營部位表現，10 月券商自營部位稅後淨損從 9 月的 0.45 億元擴大至 16.35 億元；承銷部位同樣持續虧損，單月淨損從 9 月的 2.89 億元增加至虧 3.65 億元。

再看今年前 10 月券商獲利狀況，受美國激進式升息影響，拖累股市下挫，包括經紀、自營與承銷等三大業務獲利也比去年同期減少，其中自營業務更是由盈轉虧，前 10 月淨損 28.83 億元。

另外，經紀業務與承銷業務同樣較去年同期衰退，其中經紀業務前 10 月稅後純益 446.78 億元，較去年同期減少 41.34%；承銷業務前 10 月稅後純益 21.78 億元，也較去年同期減少約 50.27%。