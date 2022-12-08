〈陸港盤後〉香港可能進一步鬆綁防疫措施 恒生科技指數飆漲逾6%

中國 A 股三大指數周四（8 日）收盤同步走低，滬指跌 0.07%，市場持續關注中國鬆綁封控動向。香港恒生科技指數則飆漲逾 6%，利多是香港政府可能進一步鬆綁防疫措施。

滬指周四收盤小跌 0.07% 報 3,197.35 點，深成指跌 0.25% 報 11,389.79 點，創業板指跌 0.09% 報 2,411.81 點；兩市成交額合計人民幣 8,698 億元，北向資金淨買入 1.14 億元。

物流、旅遊、地產、銀行等類股走高，農業、半導體、石油、食品飲料、汽車、券商等族群走低。

香港恒生指數收盤大漲 3.38%，恒生科技指數勁揚 6.64%。

中國國務院周三公布防疫「新十條」，進一步改善核酸檢測，不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。不過，政府仍保留高風險區，防控鬆綁力道似乎不如預期。

香港《文匯報》報導，香港政府正在檢討放寬各種防疫措施的可行性，包括：探討減少密接者居家隔離時間；進一步放寬入境旅客檢測規定，以快測取代核酸篩檢；取消戶外口罩令；醫管局可能會研究鬆綁出院準則。

此外，香港有線電視台與《南華早報》報導，香港將把確診者和密切接觸者的隔離天數從七天縮減至五天。上述兩大媒體都表示，政府將保留戶外口罩令，但未反駁考慮放寬規定。

在香港每日染疫人數升至 3 月以來最高峰之際，香港政府的最新政策鬆綁，將是自 9 月取消入境旅客酒店隔離以來最大政策調整。如果香港政府果真進一步放寬政策，加上本周中國政府大幅鬆綁封控措施，凸顯中共總書記習近平平息民怨的壓力。