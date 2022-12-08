盤中速報 - 六角(2732)股價拉至漲停，漲停價134.0元，成交1,555張

六角(2732-TW)08日11:21上漲12元，股價漲停報134.0元，委買966張，成交1,555張。
主要業務為經營連鎖餐飲品牌。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日下跌0.72%。
六角(2732-TW)近5日股價下跌0.41%，櫃買指數下跌0.05%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+517 張
- 外資買賣超：+422 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+95 張
- 融資增減：-175 張
- 融券增減：-4 張
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