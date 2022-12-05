盤中速報 - 撼訊(6150)股價拉至漲停，漲停價73.2元，成交2,555張

撼訊(6150-TW)05日09:23上漲6.6元，股價漲停報73.2元，委買215張，成交2,555張。

主要業務為顯示卡。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲2.86%。

撼訊(6150-TW)近5日股價上漲2.94%，櫃買指數上漲4.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

三大法人合計買賣超：+472 張

外資買賣超：+315 張

投信買賣超：0 張

自營商買賣超：+157 張

融資增減：-226 張

融券增減：-67 張

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