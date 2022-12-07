盤中速報 - 鈺創(5351)急跌-2.01%報43.85元，成交2,392張

鈺創(5351-TW)近5分K跌速2.01%，07日10:17報43.85元，成交2,392張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈺創(5351-TW)近5日股價上漲2.76%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.27%。櫃買指數上漲2.76%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,825 張
- 外資買賣超：-1,467 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-358 張
- 融資增減：+59 張
- 融券增減：-155 張
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投組標的成分
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