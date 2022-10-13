盤中速報 - 科妍(1786)股價急跌至41.7元，跌幅達8.45%

科妍(1786-TW)13日13:01股價下跌3.85元，報41.7元，跌幅8.45%，成交248張。

科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。

近5日股價上漲0.44%，台灣加權指數下跌5.22%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-29 張
  • 外資買賣超：-31 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：+122 張
  • 融券增減：+3 張

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