盤中速報 - 景碩(3189)股價急跌至125.0元，跌幅達7.06%

景碩(3189-TW)07日09:08股價下跌9.5元，報125.0元，跌幅7.06%，成交8,157張。
景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
近5日股價上漲11.16%，台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9,535 張
- 外資買賣超：+7,660 張
- 投信買賣超：+2,631 張
- 自營商買賣超：-756 張
- 融資增減：-1,241 張
- 融券增減：+293 張
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