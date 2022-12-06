怡利電11月營收衝4億元創新高 中國加速解封明年雙位數成長

車用抬頭顯示器 (HUD) 廠怡利電 (2497-TW) 今 (6) 日公布營收 4.2 億元，首度站上 4 字頭、並寫下單月新高紀錄，隨著中國加速解封步伐，公司認為，中國車市將走出低谷，明年迎來穩健成長、帶動 HUD 等產品出貨，營收可望較今年成長雙位數。

怡利電 11 月營收 4.2 億元，月增 26%、年增 42%，累計前 11 個月營收 32.23 億元，年增 48.7%，一舉超越歷年以來全年水準。

展望後市，怡利電認為，明年三大市場展望樂觀，中國終端需求好轉可望帶動 HUD 產品出貨，另外，東南亞、台灣市場受惠車載娛樂系統、ADAS 新專案開案，出貨也看增。

怡利電 HUD 產品主攻中國市場，並由江蘇廠出貨，與國際 HUD 廠商相比具備當地生產優勢，中國市場營收比重約 4 成，而其餘為東南亞與台灣，東南亞主攻車載娛樂系統，台灣出貨 ADAS 產品。

怡利電 HUD 產品主要為 WHUD 與 2D 擴增實境 (AR) HUD，已是中國當地主要供應商，受惠中國市況好轉，怡利電認為，HUD 明年營收比重可望上升至 4 成水準，且車廠正擴大採用 2D AR HUD 出貨，可望帶動出貨比重由 2 成提高至 3 成。

怡利電 HUD 客戶包含一汽紅旗、吉利汽車、東南汽車等，並持續擴當地自主品牌與新能源車客戶，公司表示，目前應用在電動車的比重已達 3 成，燃油車約 7 成，並同步開發 3D AR HUD，持續與車廠開案。