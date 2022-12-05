盤中速報 - 大江(8436)急拉2.24%報159.0元，成交1,134張

大江(8436-TW)近5分K漲速2.24%，05日09:04報159.0元，成交1,134張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲15.91%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.94%。櫃買指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+373 張
- 外資買賣超：-524 張
- 投信買賣超：+719 張
- 自營商買賣超：+178 張
- 融資增減：-26 張
- 融券增減：+63 張
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AI優化後報酬率
+14.44%
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原投組報酬率
+5.45%
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投組標的成分
40%
1513
20%
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20%
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