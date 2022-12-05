〈長華法說〉明年下半年優於上半年 Q4大量車用產品通過驗證

封裝材料通路商長華 *(8070-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長黃嘉能表示，明年下半年在產業庫存調整告段落後，營運將優於上半年，且公司布局的封裝材料已陸續進入車用市場，預期明年第四季將有大量車用產品通過客戶驗證。

針對近期市況，黃嘉能認為，由於電視、消費性產品庫存調整時程最早，第四季面板產業已落底，相關 IC 如 T-CON、機上盒 IC 都明顯回升，預期消費性產品已慢慢接近底部，車用則因近期才開始調整，預期還需要一段時間，不過，調整狀況不會像消費性產品那麼急、那麼快。

展望明年，黃嘉能認為，今年半導體產業普遍呈現上半年好、下半年不好，明年則與今年相反，因庫存已調整一段時間，明年下半年將會優於上半年。

談及車用產品封裝材料，黃嘉能分析有兩個因素會影響業績，一是整體經濟狀況，二是產品價格高昂，由於過往幾個季度，因 IC 缺料導致產品價格拉高許多，不利客戶與自家產品銷售，但隨著產業回歸到正常狀況，加上整體經濟回穩，有利車用封裝材料推廣。

此外，長華 * 看好，依據客戶釋出的訊息，未來車用半導體領域含量會越來越高，對導線架需求也會跟著增加。

黃嘉能補充，長華 * 早期在車用領域，側重在安全係數較低的影音娛樂系統等產品，但目前也已進入馬達、引擎甚至 ADAS 領域，甚至有些是安全係數最高的產品，已有某些客戶進入量產，新客戶也在認證中，看好明年第四季會有大量產品驗證通過。