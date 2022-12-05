盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急拉2.19%報186.0元，成交196張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K漲速2.19%，05日09:05報186.0元，成交196張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲2.34%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.54%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-63 張
- 外資買賣超：-81 張
- 投信買賣超：+18 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+69 張
- 融券增減：0 張
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原投組報酬率
+20.86%
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投組標的成分
40%
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