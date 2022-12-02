〈台虹法說〉市場需求走疲 以調降產能利用率因應

消費性電子需求持續走弱，軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹 (8039-TW) 今年第三季明顯出現旺季不旺，今 (2) 日召開線上法說會指出，第三季營收 23.72 億元，並採取降載方式因應市場變局，而在市場需求高峰已過的同時，市場預估台虹今年營收可能較去年 94.05 億元衰退。

台虹在因應市場因大陸疫情封控、升息及俄烏戰爭及通膨的預期需求不振，2022 年第三季採取降低產能利用率方式因應，另一方面也加速庫存的出貨，台虹在此一策略之下，第三季的產能利用率較歷年同期更降低 20%。

同時，在中國大陸市場手機去化不順的狀況下，統計第三季對於手機應用軟板廠客戶出貨比中，美系客戶占比高達 70%，其餘是中系手機軟板廠，大大有別以往第三季美系手機客戶占比 55%、中系手機客戶 45% 的占比。目前看法估計手機應用 2023 年第二季落底，第 3 季才會復甦。

台虹 2022 年第三季營收 23.72 億元，毛利率 25.01%，季減 1.1 個百分點，年增 0.63 個百分點，以匯兌利益爲主的其他利益爲 1.13 億元，稅後純益 2.57 億元，季增 14.17%，年增 4.09%，每股純益 1.23 元。

台虹前三季營收 68.61 億元，毛利率爲 24.46%，年增 0.39 個百分點，以匯兌利益爲主的其他利益約 3 億元，稅後純益 6.91 億元，年增 12.09%，每股純益 3.3 元。

台虹第四季進入淡季，10 月營收 7.72 億元，月減 11.28%，年增 17.55%，累計 2022 年前 10 月營收 76.33 億元，年減 3.59%，法人估台虹今年營收可能較去年 94.05 億元衰退。