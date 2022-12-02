恒馳汽車被爆銷售人員大規模停班、停薪 多地業務停擺

繼被爆天津廠裁員 60% 後，恒大汽車 (00708-HK) 再陷欠薪減員風波。中國多地多家恒馳展示中心銷售人員周四爆料，近期被告知將停班、停薪，且恒馳已拖欠員工薪資數月。

《界面新聞》報導，一名恒馳展示中心銷售人員透露，近期該展示中心多名銷售人員被告知停班，自己也收到停班留職書面通知，該通知由恒馳新能源汽車銷售公司直接發出。

該通知顯示，由於近期經營出現嚴重困難，恒馳將調整人力，周四（1 日）起進行三個月停班留職。該通知並說，若員工在停職期間欲跳槽，須至少提前三個工作日提交書面辭職申請，否則公司將視為自動離職。

雖然該通知並未寫明停班期間薪資如何發放，但這位銷售人員表示，已被明確告知停班留職期間，公司將停止發放薪資，不再繳納公積金，僅保留最基本社保。

該銷售人員透露，多位仍在試用期的銷售人員，甚至沒接到正式書面通知，僅被口頭告知停班停薪。

除大規模停班外，恒馳也大規模拖欠員工薪資。知情人士表示，大部分地區的恒馳展示中心停發 10 月與 11 月薪資，南方部分地區甚至 9 月起就沒再發過工資，員工墊付資金報銷也一併停止。

西安恒馳銷售團隊工作人員則說，由於已被拖欠兩個月薪資，整個銷售團隊五名基層員工全部主動提出停薪停崗，恒馳在西安的銷售業務因此停擺。據他描述，10 月起他們就被告知公司已無法按時發薪水，發薪時間也一路從本月 5 日延至過年前。

恒馳銷售人員的薪資，由基本工資、績效工資及銷售提成組成，在每月 5 日與 20 日發放。

值得注意的是，在恒馳給出的答覆中，春節似乎成為發薪最後期限。北京、西安等地恒馳主管曾表示，如果年前公司再發不出工資，基本上就可宣告恒馳已經死亡。

另據《證券時報》周五報導，接近恒馳人士透露，這次淘汰比率為 10%，部分業務的比重可能更高，另有 25% 員工停薪留職一至三個月。