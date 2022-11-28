培養自給自足能力 華光社福基金會為身心障礙者點燃希望之光

為了照顧更多貧困弱勢的身心障礙者家庭，一名來自匈牙利耶穌會的神父葉由根在民國 72 年創辦了華光社會福利基金會，藉由提供支持性就業服務、技能專長培訓，培養身心障礙者自給自足的能力，為身心障礙的弱勢家庭點起希望的光。

華光社會福利基金會坐落於新竹縣關西鎮，目前共有三大院區，包括：華光智能發展中心、華光附設由根山居、芥子社區生活支持服務中心，共服務將近 300 位輕、中、重度及極重度的智障者、多重障礙者及自閉症者，平均年齡約落在 40 到 45 歲區間。

華光社會福利基金會秘書處主任周神助表示，華光所服務照護的對象主要來自於貧困與弱勢的家庭，考量被照護者的原生家庭基於人力、經濟等因素考量，無法照顧，因此華光提供 24 小時全天候服務，並在各項的安全設施、課程安排、生活照護、環境、休閒活動等，提供合適且符合人性的照顧、教育與支持。

其中在華光智能發展中心，服務對象年齡平均落在 6 到 18 歲的學齡階段，培養學員能自行打理生活與智能適當發展，只要學員的能力符合學校就學標準，就會安排轉進國小、國中與高中接受健全的教育，協助其能達成全方位發展。

至於已滿 18 歲的成年人，則是協助其增進自我照顧的能力，並進一步適應社區生活，並讓其在機構內仍有多元化的生活內容及活動，進而提升生活品質，依服務對象興趣及能力安排各項職業陶冶訓練，分為園藝班、洗衣班、環保班、商店班進行簡單的技能訓練。

除此，華光還設有庇護工場，華光表示，磊質複合式庇護工坊分成庇護產品製作區與餐廳兩大區塊，其中庇護工廠提供加工農產品、中西式烘焙、手工皂教室等；二樓則是設計成庇護產品展售商店及桐花芽蔬食咖啡廚房，提供身心障礙者庇護性就業機會與訓練場所。

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