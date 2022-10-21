盤中速報 - 百和興業-KY(8404)急拉3.76%報26.3元，成交228張

百和興業-KY(8404-TW)近5分K漲速3.76%，21日12:25報26.3元，成交228張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
百和興業-KY(8404-TW)近5日股價下跌4.18%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲2.07%。台灣加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+70 張
- 外資買賣超：+17 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+53 張
- 融資增減：-30 張
- 融券增減：-2 張
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