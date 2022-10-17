盤中速報 - 百和興業-KY(8404)急跌-2.08%報25.35元，成交166張

百和興業-KY(8404-TW)近5分K跌速2.08%，17日09:35報25.35元，成交166張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
百和興業-KY(8404-TW)近5日股價下跌3.32%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌3.25%。台灣加權指數下跌4.19%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：-7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：-60 張
- 融券增減：+1 張
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百和興業-KY(8404-TW)近5日股價下跌3.32%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌3.25%。台灣加權指數下跌4.19%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
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原投組報酬率
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投組標的成分
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