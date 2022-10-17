盤中速報 - 百和興業-KY(8404)急跌-2.08%報25.35元，成交166張

百和興業-KY(8404-TW)近5分K跌速2.08%，17日09:35報25.35元，成交166張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

百和興業-KY(8404-TW)近5日股價下跌3.32%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌3.25%。台灣加權指數下跌4.19%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：-7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張
  • 融資增減：-60 張
  • 融券增減：+1 張

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