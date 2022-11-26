〈貴金屬盤後〉黃金在美元溫和反彈中仍持穩 本周周線收在平盤

黃金期貨周一 (28 日) 因美元溫和反彈而受到抑制，但聯準會 (Fed) 日前公布的會議紀錄顯示可能放緩升息步伐，仍幫助黃金本周周線得以收在平盤，未延續上周周線收黑的局面。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 8.40 美元或 0.5%，報每盎司 1754 美元。此最活躍期貨周線幾乎收在平盤，上周周線曾下跌 0.9%。

Fed 周三公布偏鴿派的會議紀錄，讓黃金本周上漲。凱投宏觀商品首席經濟學家 Caroline Bain 說：「會議紀錄略偏鴿派，『實質』美債殖利率在那之後下滑。我們預測 Fed 明年可能停止緊縮，並在第 3 季開始放鬆，這意味著黃金需求可能在 2023 年為之一振。」

然而，美元周五展開溫和反彈，尤其因為感恩節連假交易清淡，使美元影響力更顯著。ICE 美元指數 (DXY) 周五回升到平盤，報 106.03。

10 年期美債殖利率周五下滑至 3.668%，對貨幣政策敏感的 2 年期美債殖利率持穩於 4.480%。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說：「黃金今早小跌，盤中走勢一直呈現震盪，而且大部分時間沒有頭緒。隨著美元在 Fed 會議紀錄後攀高，我們可能看到最近跌深反彈的黃金遭逢少許獲利了結賣壓。」

另一方面，中國與全球貨幣緊縮趨逆向而行。中國人民銀行周五宣布今年來第二度「降準」1 碼 (25 個基點)，預估可釋放長期資金人民幣約 5000 億元，希望藉此鼓勵銀行業提高對家庭和企業的放款。

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