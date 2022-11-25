鑫創電子明年業績估增3-4成 年營收十億元目標2024年可望提前達陣

車載電腦廠鑫創電子 (6680-TW) 總經理許育瑞表示，明年在美國電巴等新專案開始出貨下，營收可望延續今年強勁成長動能，維持 3-4 成增幅，毛利率估持穩，而原定年營收 10 億元的目標，也可望在 2024 年提前達陣。

許育瑞指出，美國除既有警車專案持續出貨外，耕耘已久的巴士訂單也將發酵，明年第一季出貨，會看到較大的挹注，自主式移動機器人 (AMR) 也可望自明年下半年貢獻。

歐洲方面，除既有的鏟雪車專案持穩，也開始測試新品，也拓展到鐵道、警車、巴士以及農耕機等領域，後續陸續發酵；許育瑞認為，以目前訂單來看，明年營收成長幅度估計與今年相當，原本 2025 年營收 10 億元的目標，可望提前一年達陣。

此外，鑫創電子也積極布局電動車市場，與大股東友達 (2409-TW) 合作電子儀表板，目前與國內電動巴士業者測試，後續也將推展到國外甚至是乘用車市場，也有佈局充電樁應用，但發酵還需要一段時間。

因應需求強勁成長，許育瑞透露，明年將在台灣新增自有產能，相較現有掌握的外包產能高出 6 成，未來自有產能跟外包比重將各半，同時也擴大業務以及研發部門，在資本支出增加下，鑫創電子明年規劃增資，至於是採何種形式，內部還在評估當中。