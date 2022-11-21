盤中速報 - 中天(4128)急跌-2.48%報63.0元，成交1,256張

中天(4128-TW)近5分K跌速2.48%，21日09:03報63.0元，成交1,256張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中天(4128-TW)近5日股價上漲8.59%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.04%。櫃買指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,055 張
- 外資買賣超：-10 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：+1,069 張
- 融資增減：+1,087 張
- 融券增減：-212 張
最新相關新聞
中天(4128-TW)近5分K跌速2.48%，21日09:03報63.0元，成交1,256張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中天(4128-TW)近5日股價上漲8.59%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.04%。櫃買指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.33%
$13,633
原投組報酬率
+26.96%
$12,696
投組標的成分
40%
3128
20%
6245
20%
6643
10%
2754
10%