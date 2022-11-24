盤中速報 - 美時(1795)急拉2.05%報224.0元，成交7,174張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.05%，24日09:04報224.0元，成交7,174張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲27.94%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲9.48%。台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14,964 張
- 外資買賣超：+14,065 張
- 投信買賣超：+576 張
- 自營商買賣超：+323 張
- 融資增減：-1,917 張
- 融券增減：+1,428 張
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AI優化後報酬率
+23.31%
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原投組報酬率
+17.40%
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投組標的成分
40%
3289
20%
2338
20%
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