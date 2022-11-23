盤中速報 - 佰研(3205)急拉2.26%報49.8元，成交1,039張

佰研(3205-TW)近5分K漲速2.26%，23日11:33報49.8元，成交1,039張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佰研(3205-TW)近5日股價上漲1.48%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.03%。櫃買指數上漲0.64%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-676 張
- 外資買賣超：-675 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+175 張
- 融券增減：-51 張
最新相關新聞
佰研(3205-TW)近5分K漲速2.26%，23日11:33報49.8元，成交1,039張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佰研(3205-TW)近5日股價上漲1.48%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.03%。櫃買指數上漲0.64%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.70%
$12,670
原投組報酬率
+18.52%
$11,852
投組標的成分
40%
6643
20%
6245
20%
1795
10%
9919
10%