盤中速報 - 聯茂(6213)急拉2.21%報73.9元，成交1,765張

聯茂(6213-TW)近5分K漲速2.21%，16日09:43報73.9元，成交1,765張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯茂(6213-TW)近5日股價上漲4.69%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲7.43%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,323 張
  • 外資買賣超：+1,303 張
  • 投信買賣超：+1,443 張
  • 自營商買賣超：-1,423 張
  • 融資增減：+251 張
  • 融券增減：-151 張

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  • 10%

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