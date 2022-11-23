塩野義新冠口服藥獲日本厚勞省緊急授權 日本國產首例

日本塩野義製藥 (Shionogi) 的口服式新冠肺炎 (COVID-19) 治療藥「Xocova」，週二 (22 日) 獲日本厚生勞動省緊急授權，成為日本國產新冠肺炎口服藥的首例。最快於 2022 年 12 月初，在日本的醫療現場就會開始使用 Xocova。

據《日本經濟新聞》報導，Xocova 是一款新冠肺炎的輕症患者也能使用的口服治療藥，日本厚生勞動省已和塩野義簽下 100 萬人份的供給合約。不同於進口藥，塩野義的 Xocova 在日本國內生產，預料今後能穩定調度。但未滿 12 歲的幼童、孕婦，以及有懷孕可能的女性不可服用。

塩野義在 2022 年 9 月，公布了最後階段的臨床實驗數據。輕度和中度症狀的新冠肺炎患者每天服用一次、連續五天，結果顯示發燒、流鼻水、咳嗽等五種症狀消失的時間大約會從八天縮短至七天。報告也指出，病毒量有所減少。

目前輕度或中度症狀的新冠肺炎患者可以使用的治療用口服藥物，其他還有美國默沙東 (MRK-UK) 和美國輝瑞 (PFE-US) 的藥物，但是兩者都僅限有重症風險的新冠肺炎患者才可以服用。

針對 Xocova 獲日本厚生勞動省緊急授權，塩野義董事長兼社長手代木功表示，「全新的治療選項，首先使用於日本。接下來將持續努力，以提供給有相關需要的眾多國家」。