盤中速報 - 智擎(4162)急跌-2.12%報138.5元，成交8,570張

智擎(4162-TW)近5分K跌速2.12%，22日09:27報138.5元，成交8,570張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智擎(4162-TW)近5日股價上漲5.18%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.99%。櫃買指數上漲1.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,206 張
- 外資買賣超：-513 張
- 投信買賣超：+2,377 張
- 自營商買賣超：+342 張
- 融資增減：-479 張
- 融券增減：-23 張
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