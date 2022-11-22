盤中速報 - 東洋(4105)急拉2.04%報85.1元，成交4,408張

東洋(4105-TW)近5分K漲速2.04%，22日09:06報85.1元，成交4,408張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

東洋(4105-TW)近5日股價上漲0.4%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.99%。櫃買指數上漲1.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,296 張
  • 外資買賣超：+1,230 張
  • 投信買賣超：-198 張
  • 自營商買賣超：+264 張
  • 融資增減：-631 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+32.38%

$13,238

原投組報酬率

+23.21%

$12,321

投組標的成分

  • 40%

    聯一光

    3441

  • 20%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    八貫

    1342

  • 10%

    波若威

    3163

  • 10%

    摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞