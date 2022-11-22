盤中速報 - 東洋(4105)急拉2.04%報85.1元，成交4,408張

東洋(4105-TW)近5分K漲速2.04%，22日09:06報85.1元，成交4,408張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東洋(4105-TW)近5日股價上漲0.4%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.99%。櫃買指數上漲1.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,296 張
- 外資買賣超：+1,230 張
- 投信買賣超：-198 張
- 自營商買賣超：+264 張
- 融資增減：-631 張
- 融券增減：0 張
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投組標的成分
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