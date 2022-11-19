「女版賈伯斯」跌落神壇 因滴血驗病詐欺案被判刑11年又3個月

被譽為「女版賈伯斯」的矽谷生技公司 Theranos 創辦人霍姆斯 (Elizabeth Holmes)，當初宣稱用一滴血就能檢驗多種疾病，吸引各方投資，最終卻遭華爾街日報 (WSJ) 記者揭穿騙局，這起刑事詐欺案在周五 (18 日) 宣判，38 歲的霍姆斯遭判刑 11 年又 3 個月。

美國加州聖荷西地方法院法官 Edward Davila 周五宣布這個判決，她因為四項指控被判處有罪，包括向投資人不實陳述公司的技術、財務狀況和發展前景。

法官命令霍姆斯在 2023 年 4 月 27 日向監獄報到，法官另將舉行聽證會，討論霍姆斯賠償 Theranos 投資人事宜。

霍姆斯預料將在 14 天內提起上訴，代表霍姆斯的律師將設法讓懷孕的她能在上訴期間保釋出獄。

霍姆斯深具領導魅力，當年很快為公司吸引到多方投資，讓 Theranos 成為估值高達 90 億美元的矽谷獨角獸，而她本人也成為全美最年輕的女性億萬富翁。

但 WSJ 記者 Johon Carreyrou 在 2015 年以一系列調查報導，揭穿霍姆斯和 Theranos 的騙局，並集結為「惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！深藏血液裡的祕密、謊言與金錢」一書，Theranos 也迅速殞落。

一身黑衣的霍姆斯在法官宣布審判後，擁抱了她的雙親和老公。在審判期間，霍姆斯聲淚俱下，說自己若有機會重來一次會做出不同的選擇，並對她辜負的人們、以及他們所經歷的一切深感羞愧。

霍姆斯原本希望爭取居家監禁和社區服務，入獄服刑時間不要超過 18 個月，但最終宣判的刑期，明顯比較接近檢方上周建議判處的 15 年監禁。