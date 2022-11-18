智崴美國遊樂設備展推新品 後續商業合作產值估逾20億元

智崴資訊 (5263-TW) 於美國奧蘭多國際主題公園暨遊樂設備展 (IAAPA Expo)，發表最新飛行劇院產品及新開發的 4K LED 沉浸式體感模擬座艙，且在 4 天 IAAPA 展會期間，已與美國、德國、日本、阿拉伯等地樂園營運商洽談合作，預計後續商業合作產值可望超過 20 億元。

智崴此次參展 IAAPA 期間，吸引百餘家國際指標企業及超過千人觀覽人潮體驗，搶攻疫情後蓬勃發展的主題樂園及觀光旅遊市場商機。

智崴董事長歐陽志宏表示，因疫情而停滯 2 年的主題樂園業者，今年重新開園後，入園人次皆迎來歷史新高，對於 LED 球幕與體感遊樂設備所打造出來的沉浸式、高擬真體驗，許多主題樂園業者均積極洽詢，也有多項飛行劇院與元宇宙體驗場域潛在合作洽談中。

智崴今年在主力高階產品飛行劇院系列中，推出新型態飛行劇院「o-Ride 飛行劇院」，能快速搭建和可移動的特性，符合彈性營運需求，可望開拓新客群，提升市場滲透率。

智崴也在會展中首次亮相 F1 賽車模擬座艙，由特製的 F1 賽車外型結合智崴六軸體感模擬平台，搭配 4K LED 沉浸式球型螢幕，該設備發表後即獲德國知名賽道霍肯海姆賽道 (Hockenheimring) 指名採用，明年第二季將於新開幕的接待中心亮相；而雙人座 F-18 戰鬥機飛行模擬座艙，也獲許多博物館與大型娛樂購物商場洽談。