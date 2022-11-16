盤中速報 - 創意(3443)急拉3.31%報689.0元，成交4,420張

創意(3443-TW)近5分K漲速3.31%，16日09:48報689.0元，成交4,420張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲12.7%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲17.97%。台灣加權指數上漲8.98%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,886 張
  • 外資買賣超：+1,601 張
  • 投信買賣超：+385 張
  • 自營商買賣超：-100 張
  • 融資增減：-349 張
  • 融券增減：-66 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+30.62%

$13,062

原投組報酬率

+24.38%

$12,438

投組標的成分

  • 40%

    保瑞

    6472

  • 20%

    振曜

    6143

  • 20%

    晶宏

    3141

  • 10%

    晶心科

    6533

  • 10%

    富邦台灣科技指數基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞