盤中速報 - 創意(3443)急拉3.31%報689.0元，成交4,420張

創意(3443-TW)近5分K漲速3.31%，16日09:48報689.0元，成交4,420張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲12.7%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲17.97%。台灣加權指數上漲8.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,886 張
- 外資買賣超：+1,601 張
- 投信買賣超：+385 張
- 自營商買賣超：-100 張
- 融資增減：-349 張
- 融券增減：-66 張
最新相關新聞
創意(3443-TW)近5分K漲速3.31%，16日09:48報689.0元，成交4,420張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲12.7%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲17.97%。台灣加權指數上漲8.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.62%
$13,062
原投組報酬率
+24.38%
$12,438
投組標的成分
40%
6472
20%
6143
20%
3141
10%
6533
10%