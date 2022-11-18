盤中速報 - 美時(1795)急跌-2.19%報179.0元，成交12,794張

美時(1795-TW)近5分K跌速2.19%，18日09:29報179.0元，成交12,794張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美時(1795-TW)近5日股價上漲11.54%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.8%。台灣加權指數上漲7.64%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,626 張
  • 外資買賣超：+2,973 張
  • 投信買賣超：+388 張
  • 自營商買賣超：+265 張
  • 融資增減：-1,728 張
  • 融券增減：+151 張

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