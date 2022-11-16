盤中速報 - 美時(1795)急拉2.05%報174.0元，成交2,902張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.05%，16日09:08報174.0元，成交2,902張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲5.96%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.81%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,547 張
- 外資買賣超：+1,437 張
- 投信買賣超：-91 張
- 自營商買賣超：+201 張
- 融資增減：+251 張
- 融券增減：+31 張
最新相關新聞
美時(1795-TW)近5分K漲速2.05%，16日09:08報174.0元，成交2,902張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲5.96%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.81%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.97%
$12,097
原投組報酬率
+11.46%
$11,146
投組標的成分
40%
6472
20%
6143
20%
3141
10%
6533
10%