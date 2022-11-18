盤中速報 - 富野(2736)股價拉至漲停，漲停價22.1元，成交729張

富野(2736-TW)18日09:00上漲2元，股價漲停報22.1元，委買3,473張，成交729張。

主要業務為一般旅館業。餐飲。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲3.62%。

富野(2736-TW)近5日股價上漲4.69%，櫃買指數上漲5.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+459 張
  • 外資買賣超：+459 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-41 張
  • 融券增減：-43 張

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