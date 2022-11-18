盤中速報 - 富野(2736)股價拉至漲停，漲停價22.1元，成交729張

富野(2736-TW)18日09:00上漲2元，股價漲停報22.1元，委買3,473張，成交729張。
主要業務為一般旅館業。餐飲。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲3.62%。
富野(2736-TW)近5日股價上漲4.69%，櫃買指數上漲5.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+459 張
- 外資買賣超：+459 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-41 張
- 融券增減：-43 張
最新相關新聞
富野(2736-TW)18日09:00上漲2元，股價漲停報22.1元，委買3,473張，成交729張。
主要業務為一般旅館業。餐飲。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲3.62%。
富野(2736-TW)近5日股價上漲4.69%，櫃買指數上漲5.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.97%
$11,697
原投組報酬率
+7.47%
$10,747
投組標的成分
40%
1760
20%
6245
20%
3081
10%
3207
10%