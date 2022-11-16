盤中速報 - 威剛(3260)股價大漲至64.7元，漲幅達7.12%

威剛(3260-TW)16日10:30股價上漲4.3元，報64.7元，漲幅7.12%，成交4,597張。

威剛(3260-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。

近5日股價上漲8.05%，櫃買指數上漲5.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,949 張
  • 外資買賣超：+1,505 張
  • 投信買賣超：-110 張
  • 自營商買賣超：+554 張
  • 融資增減：-49 張
  • 融券增減：+311 張

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