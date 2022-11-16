盤中速報 - 力旺(3529)急拉2.03%報1505.0元，成交543張

力旺(3529-TW)近5分K漲速2.03%，16日09:18報1505.0元，成交543張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
力旺(3529-TW)近5日股價上漲24.26%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲14.85%。櫃買指數上漲5.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,527 張
- 外資買賣超：+926 張
- 投信買賣超：+528 張
- 自營商買賣超：+73 張
- 融資增減：-354 張
- 融券增減：+21 張
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+27.16%
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原投組報酬率
+19.67%
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投組標的成分
40%
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