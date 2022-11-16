盤中速報 - 中鴻(2014)急跌-2.83%報24.0元，成交12,410張

中鴻(2014-TW)近5分K跌速2.83%，16日09:19報24.0元，成交12,410張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中鴻(2014-TW)近5日股價上漲16.99%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲5.66%。台灣加權指數上漲8.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6,037 張
- 外資買賣超：-317 張
- 投信買賣超：+5,919 張
- 自營商買賣超：+435 張
- 融資增減：+1,300 張
- 融券增減：+94 張
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