盤中速報 - 中鴻(2014)急跌-2.83%報24.0元，成交12,410張

中鴻(2014-TW)近5分K跌速2.83%，16日09:19報24.0元，成交12,410張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中鴻(2014-TW)近5日股價上漲16.99%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲5.66%。台灣加權指數上漲8.98%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6,037 張
  • 外資買賣超：-317 張
  • 投信買賣超：+5,919 張
  • 自營商買賣超：+435 張
  • 融資增減：+1,300 張
  • 融券增減：+94 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+17.54%

$11,754

原投組報酬率

+10.70%

$11,070

投組標的成分

  • 40%

    保瑞

    6472

  • 20%

    振曜

    6143

  • 20%

    晶宏

    3141

  • 10%

    晶心科

    6533

  • 10%

    富邦台灣科技指數基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞