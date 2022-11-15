扶植高科技業逾3000億 富邦金董座獲頒陽明交通大學名譽博士

富邦金控 (2881-TW) 董事長蔡明興今 (15) 日獲國立陽明交通大學頒發名譽工學博士學位，肯定他在金融產業有卓越成就與貢獻，並長期投資扶持台灣高科技業，金額超過 3000 億元，同時重視永續經營與正視氣候變遷風險，且長期透過四大基金會關懷弱勢族群，其領導風範與關懷社會精神足以為全體師生學習典範。

除今日獲頒國立陽明交通大學名譽工學博士學位，蔡明興過去並獲頒天主教輔仁大學名譽商學博士學位、台北醫學大學名譽醫學博士學位。

國立陽明交通大學 15 日舉行名譽博士頒授典禮，由校長林奇宏、電機學院院長唐震寰率主管及師生參加，台積電創辦人張忠謀蒞臨並發表致詞，富邦集團董事長蔡明忠等家族成員及富邦集團多位高階主管均齊聚出席觀禮。

蔡明興也應邀於名譽博士頒授典禮中發表專題演講，以「正向力量 成就可能—富邦打造全人公益平台 Run For Green 邁向永續」為講題，暢談富邦金控邁向永續之路。他呼籲，新冠疫情讓全球永續之路更具挑戰，而面對全球危機，沒有人可以置身事外。尤其金融業位於產業鏈的最前端，在經濟與社會面上扮演關鍵且舉足輕重的角色，理應關注各面向的趨勢發展，提供長期的支持與援助，發揮企業影響力。

蔡明興表示，長期以來父親蔡萬才總裁的理念「取之於社會、用之於社會」，是富邦實踐公益理念的重要方針。自 1988 年陸續成立富邦慈善基金會、富邦文教基金會、富邦藝術基金會、台北富邦銀行基金會，從兒童、青少年、青壯年、銀髮族，到經濟弱勢族群與身心障礙者，發展出「全人」的社會公益關懷。近十年來，包含旗下基金會與急難救助，富邦已捐助超過 27 億元，對國內外重大災難提供最實質的捐款幫助。

富邦金控自 2015 年全面啟動永續經營 ESG 願景工程，2021 年擬定 ESG 四大策略主軸「低碳、數位、激勵與影響」，今年更以實際行動為全球減碳做出改變，通過科學基礎減碳目標的審查，承諾 2030 年要較 2020 年減碳 42％。此外，也正式成為 RE100 的成員，承諾 2040 年富邦金控海內外全營運據點，將百分之百使用綠電，致力淨零減碳。

在蔡明興的帶領下，截至 2021 年底，富邦金控已連續 13 年蟬聯台灣金控業每股獲利 (EPS) 龍頭；連續五年入選《財星 (Fortune)》雜誌全球 500 大企業。同時，富邦金控已連續五年入選道瓊永續指數 (DJSI) 之最高榮譽「世界指數」成分股，連續六年入選 MSCI 永續指數成分股，連續兩年獲 CDP 氣候變遷、供應鏈議合評比雙項 A 級榮譽，2022 年並獲 Sustainalytics 評比亞洲保險業第一名。

蔡明興期許，台灣擁有豐沛的高科技人才與技術實力，期待未來能將永續信念有效整合至產業中，創造新一波的永續變革，引領永續藍海！