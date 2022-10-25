金融時報：習近平定於一尊 中國富人啟動出走計畫

中國富人正啟動出走計畫，將資金移出中國，並安排海外住所，原因是中共總書記習近平在「二十大」後定於一尊，有錢人擔憂面臨更高稅額，也擔心人身安全。

倫敦金融時報（FT）報導，為香港、中國富裕家庭提供服務的歐洲律師 David Lesperance 表示，習近平取得第三個總書記任期，是中國商界精英的轉折點，他已經收到三個超高淨值中國企業家族的「進行」要求，執行他們的出走計畫。

Lesperance 說，為了離開中國，許多客戶投入數年時間，以合法地將資金轉移到境外，並為家人安排海外住所，取得新公民身份。

他表示，中國富人不僅擔心習近平可能對富人加稅，也愈來愈擔憂自身安全。

律師事務所 Dentons Rodyk 資深合夥人 Kia Meng Loh 說，在新加坡，有關設立「家族辦公室」的詢問和要求，已經出現幾個月。他說，他接觸的客戶，早就認定習近平的第三個任期已成定局。

他表示，長期獲中國富裕和精英家庭青睞的香港，隨著北京加強對香港的控制，香港的吸引力已然降低。

Citi Private Bank 的數據顯示，新加坡家族辦公室的數量，在 2017 年至 2019 年激增四倍；2020 年底有 400 個，一年後數量一口氣增至 700 個。

新加坡 Bayfront Law 董事 Ryan Lin 也說，上周「二十大」期間，有五個家庭與他接觸，希望在星國成立家族辦公室。

去年在新加坡設立大約 30 個家族辦公室的 Lin 表示，多數中國客戶希望搬到星國，並轉移資金。

近年來，隨著阿里巴巴創辦人馬雲、網球明星彭帥、金融家肖建華、房地產大亨段偉紅等名人暫時或長期未公開露臉，令中國富人更加擔憂。