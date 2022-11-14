〈造紙法說〉永豐餘：工紙系統性風險仍大 Q4以庫存去化為主

永豐餘 (1907-TW) 今 (14) 日召開線上法說會，總經理駱秉正看工紙業市場現況認為，受地緣政治紛爭、大陸疫情封控等因素影響，造成工紙供應鏈失衡，整體系統風險仍大，對短線展望非常保守，第 4 季將以庫存去化為經營重點，改善營業利益。

永豐餘雖然本業疲弱，但在業外收益填補獲利缺口，第 3 季合併營收 204.05，較去年成長 3.1%，營業利益 1.52 億元，年減 88.7%，但轉投資永豐金股利收入成長，加上元太 (8069-TW) 獲利亮眼，稅後純益 14.62 億元，年增 12.4%，單季每股純益 0.88 元，雙創近 5 季高點；累計前三季營收 602.86 億元，年減 5.3%，營業利益 11.53 億元，年減 84.1%，前 3 季歸屬母公司稅後純益腰斬至 22.25 億元、EPS 1.34 元，仍雙創同期第三高。

永豐餘已轉型投控公司，子公司橫跨傳產、電子、金融，而旗下 RFID 大廠永道射頻 - KY，已於 10 月 20 日向證交所遞件申請上市，未來有望成為永豐餘下一隻小金雞。

至於本業造紙，駱秉正表示，工紙紙器事業單季虧損 2.11 億元，相較去年同期盈轉虧，由於下游需求不振，工紙上游原料廢紙價格從 7、8 月每噸 250-260 美元，9 月大舉暴跌到 125 美元，呈現腰斬狀況，相較同業正隆 9 月預先認列存貨跌價損失，永豐餘並未採取類似財會措施，因此第 4 季將面臨原料庫存去化為主。