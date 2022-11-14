〈財委會質詢〉金融裁罰創近四年新低 三項大案年底前恐大清倉開鍘

金融業前 10 月罰鍰創近四年新低，立委高嘉瑜今 (14) 日表示，今 (2022) 年還有很多案子沒開罰，包括國泰世華銀 ATM 出包案、壽險業資產重分類的重訊揭露問題、及防疫保單金檢後續等，金管會主委黃天牧表示，這些案子都在處理中，年底前還會有懲處案。

國泰世華銀近兩年已五度發生 ATM、網銀大當機，最近一次是 10 月發生系統大當機，當時導致網銀、APP、KOKO、ATM、信用卡刷卡等功能暫停服務，尤其造成好市多、全聯收單結帳大排長龍，高嘉瑜首先關切國泰世華銀 ATM 出包案的裁罰進度。

高嘉瑜也進一步質詢，壽險業資產重分類的「重大訊息」公告問題，主要是金管會 10 月 11 日才宣布允許壽險業金融資產重分類，南山人壽就宣布 9 月底已完成經營模式變更，資產重分類日訂為 10 月 1 日，是否符合重訊公告規定。

此外，防疫保單之亂導致產險公司今年大舉虧損，金管會在 5 月底就宣稱啟動專案金檢，至今也無下文，高嘉瑜也質詢金檢結果，並指出防疫險慘賠，業者是否會將成本轉嫁，調高火險或車險保費？

針對上述各案，黃天牧表示，今年底前會處理國泰世華銀 ATM 案子；壽險業資產重分類的重訊公告，也正請壽險業者陳述意見，至於金檢防疫保單，檢查局金檢了六家銷售較多防疫保單的產險業者，已將檢查報告移交給保險局，目前正在處理過程中。同時，防疫險損失不可以轉嫁到其他險種，會找產險公會了解實際情況。