館長哭訴遭針對性查稅 賦稅署反駁沒這回事

館長哭訴遭針對性查稅 賦稅署反駁沒這回事。(鉅亨網資料照)
館長哭訴遭針對性查稅 賦稅署反駁沒這回事。(鉅亨網資料照)

健身網紅「館長」哭訴遭政府針對性查稅，但賦稅署傍晚對此回應，經查國稅局並未對陳之漢經營的公司沒有派案查核紀錄或檢舉案件，澄清館長指控並非事實。

館長日前在直播時聲淚俱下，指控自己名下 7 間公司在同一時間遭國稅局查稅，質疑國稅局查稅時間點與動機都不單純，直言一次 7 間公司都被查稅，不符常規。

對於館長的控訴，財政部傍晚發稿澄清，包括賦稅署及各地區國稅局就陳之漢先生經營之公司均未有派案查核紀錄或經檢舉案件，媒體報導對館長公司查稅乙事，並非事實。
 

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