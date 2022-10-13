盤中速報 - 立敦(6175)股價急跌至22.85元，跌幅達8.6%

立敦(6175-TW)13日12:56股價下跌2.15元，報22.85元，跌幅8.6%，成交200張。
立敦(6175-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為生產及銷售化成鋁箔。生產及銷售電蝕鋁箔。生產及銷售高純度導針。
近5日股價下跌13.34%，櫃買指數下跌4.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-70 張
- 外資買賣超：-72 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-32 張
- 融券增減：0 張
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