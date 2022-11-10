盤中速報 - 先進光(3362)股價大漲至63.6元，漲幅達7.43%

先進光(3362-TW)10日09:04股價上漲4.4元，報63.6元，漲幅7.43%，成交846張。

先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。

近5日股價上漲4.41%，櫃買指數上漲3.77%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+224 張
  • 外資買賣超：+214 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張
  • 融資增減：-138 張
  • 融券增減：+23 張

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