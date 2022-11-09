【快訊】OKX計劃在未來30天內發佈其儲備金證明

加密交易所 OKX 官推發佈消息「對於所有主要的加密貨幣交易所來說，公開分享其可審計的 merkletree 儲備金證明或 POF 至關重要。我們計劃在未來幾周 (30 天內) 發佈該證明。這是在行業中建立基線信任的重要一步。」

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣、以太坊等多種加密資產現貨河衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

了解更多 OKX: https://www.okx.com/