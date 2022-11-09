期交所成為第三國QCCP 力拚導引上兆元商機回台

為吸引國外金融機構參與台灣集中結算，金管會積極推動期交所申請國外主管機關認可為第三國合格集中結算機構 (QCCP)，正式與歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 簽署瞭解備忘錄 (MoU)，藉此建立跨國監理合作協議，力拚導引上兆元期貨交易商機回台灣。

據證期局統計，今 (2022) 年前三季新台幣利率交換契約 (IRS) 交易量高達 5.1 兆元，但都在國外進行交割，上兆商機流落海外。金管會對此積極推動期交所申請取得各國 QCCP 認可，目前已取得澳洲金融監理署 (APRA) 認可。

證期局副局長張子敏表示，歐盟執委會 (EC) 於 9 月 28 日公告，台灣期貨法規架構及監理機制已通過歐盟評估，符合歐盟法規對等規範，金管會隨即於 10 月與 ESMA 簽署 MoU，可強化跨國監理、有助 ESMA 後續對期交所 QCCP 申請案認可。

張子敏表示，目前澳洲金融機構已可根據該國法規，自行認定期交所為 QCCP。金管會在 2022 年 10 月也與歐洲證券及市場管理局（ESMA）簽署 MOU，有助於 ESMA 後續對於期交所 QCCP 申請案的認可。

張子敏說明，期交所成為 QCCP 後的利多是，因為集中結算交易對手若不是合格集中結算交易對手 (N-QCCP)，則該金融機構的風險資本計提就須大幅增提，交易曝險將多增提數十倍、交割結算基金曝險將多增提 62.5 倍。簡單來說，期交所成為 QCCP 後，屆時歐盟金融機構透過期交所進行結算可享有優惠資本計提，有效提升其資金效率，提高外資參與我國金融市場意願及市場信心。

除了澳洲、歐洲，張子敏也透露，目前洽簽中的還有加拿大、美國，未來也規劃向日本申請。

此外，期交所已於 9 月 19 日取得美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 核發的 No-Action Relief 資格，期限至明年 9 月，又依澳洲金融監理署 (APRA) 規定，期交所因已取得金管會認可資格，因此澳洲金融機構可自行認可期交所為 QCCP，有利吸引美國及澳洲等國際金融機構參與我國金融市場，並提升我國國際能見度。