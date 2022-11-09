盤中速報 - 加百裕(3323)急拉2.73%報35.75元，成交599張

加百裕(3323-TW)近5分K漲速2.73%，09日09:14報35.75元，成交599張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
加百裕(3323-TW)近5日股價上漲11.22%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲4.49%。櫃買指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+54 張
- 外資買賣超：+54 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+79 張
- 融券增減：+46 張
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投組標的成分
40%
8996
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