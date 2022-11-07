盤中速報 - 加百裕(3323)急拉2.64%報33.1元，成交193張

加百裕(3323-TW)近5分K漲速2.64%，07日09:38報33.1元，成交193張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
加百裕(3323-TW)近5日股價上漲6.3%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲6.44%。櫃買指數上漲5.81%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+136 張
- 外資買賣超：+136 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-39 張
- 融券增減：-7 張
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AI優化後報酬率
+25.53%
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原投組報酬率
+18.24%
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投組標的成分
40%
3207
20%
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20%
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